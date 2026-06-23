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Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

24.06.26 17:59 Uhr
Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu | finanzen.net

Der Dow Jones zeigt am Mittwochmittag eine positive Tendenz.

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Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,96 Prozent höher bei 52.163,25 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,102 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,133 Prozent stärker bei 51.735,64 Punkten, nach 51.666,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51.617,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52.248,69 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 50.579,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 46.124,06 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 43.089,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,81 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 52.281,19 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 4,70 Prozent auf 300,70 EUR), Sherwin-Williams (+ 3,78 Prozent auf 335,11 USD), 3M (+ 3,59 Prozent auf 167,66 USD), Amazon (+ 2,92 Prozent auf 240,94 USD) und Honeywell (+ 2,47 Prozent auf 227,86 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-2,39 Prozent auf 171,78 USD), Verizon (-2,09 Prozent auf 45,76 USD), IBM (-1,11 Prozent auf 262,00 USD), Nike (-1,06 Prozent auf 41,93 USD) und Goldman Sachs (-0,81 Prozent auf 1.085,60 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9.143.908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,443 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie hat mit 9,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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