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Dow Jones-Kursentwicklung

Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Am Dienstag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
227.85 EUR 2.35 EUR 1.04 %
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Amgen Inc.
354.00 EUR -5.70 EUR -1.58 %
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Boeing Co.
169.00 EUR -3.00 EUR -1.74 %
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Caterpillar Inc.
767.00 EUR 8.40 EUR 1.11 %
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Cisco Inc.
105.00 EUR 4.50 EUR 4.48 %
Charts | News | Analysen
Honeywell Technologies
189.00 EUR 0.18 EUR 0.10 %
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Nike Inc.
30.70 EUR 0.60 EUR 1.99 %
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NVIDIA Corp.
212.40 EUR -0.55 EUR -0.26 %
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Procter & Gamble Co.
132.38 EUR 2.32 EUR 1.78 %
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Salesforce
198.50 EUR -6.80 EUR -3.31 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
321.30 EUR 0.60 EUR 0.19 %
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UnitedHealth Inc.
332.80 EUR -4.40 EUR -1.30 %
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Walmart
93.07 EUR 0.36 EUR 0.39 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,521.28 USD 253.38 USD 0.49 %
News | Analysen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,48 Prozent fester bei 51.512,06 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25,923 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,134 Prozent auf 51.199,25 Punkte an der Kurstafel, nach 51.267,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.672,25 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.422,90 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Dow Jones mit 53.414,25 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Wert von 53.055,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 46.694,97 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3,22 Prozent auf 116,45 USD), Caterpillar (+ 2,17 Prozent auf 866,52 USD), Procter Gamble (+ 1,81 Prozent auf 148,58 USD), Amazon (+ 1,65 Prozent auf 255,56 USD) und Walmart (+ 1,55 Prozent auf 106,70 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-1,98 Prozent auf 225,24 USD), UnitedHealth (-1,13 Prozent auf 374,30 USD), Boeing (-0,93 Prozent auf 190,92 USD), Honeywell Technologies (-0,83 Prozent auf 212,37 USD) und Amgen (-0,60 Prozent auf 400,56 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9.847.074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,123 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,51 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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