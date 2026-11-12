Optimismus in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Kursentwicklung im Fokus

12.11.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones zeigt am Donnerstagmittag eine positive Tendenz.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,30 Prozent höher bei 52.643,65 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25,141 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,553 Prozent schwächer bei 52.196,35 Punkten, nach 52.486,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 52.363,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52.751,22 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, lag der Dow Jones bei 51.850,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53.770,27 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 48.254,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,81 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 1,79 Prozent auf 295,83 USD), Microsoft (+ 1,38 Prozent auf 528,30 USD), Chevron (+ 1,29 Prozent auf 216,03 USD), Johnson Johnson (+ 1,26 Prozent auf 283,95 USD) und Travelers (+ 1,24 Prozent auf 404,40 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-5,42 Prozent auf 164,32 USD), Honeywell Technologies (-1,18 Prozent auf 224,96 USD), Nike (-0,91 Prozent auf 37,97 USD), IBM (-0,74 Prozent auf 246,38 USD) und American Express (-0,59 Prozent auf 321,19 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 117.391.230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,571 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Travelers-Aktie hat mit 10,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,22 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net