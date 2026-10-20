Optimismus in New York: Dow Jones legt am Dienstagmittag zu

Index im Blick

20.10.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones steigt am Dienstagmittag.

Um 17:57 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,97 Prozent auf 52.470,70 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,989 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,024 Prozent auf 51.978,58 Punkte an der Kurstafel, nach 51.966,03 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 51.910,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52.689,81 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der Dow Jones 51.682,64 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 51.839,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.706,58 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,45 Prozent zu. Bei 54.744,33 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 5,12 Prozent auf 170,31 USD), UnitedHealth (+ 3,28 Prozent auf 420,21 USD), Merck (+ 3,27 Prozent auf 148,32 USD), Amgen (+ 2,44 Prozent auf 435,31 USD) und Johnson Johnson (+ 2,29 Prozent auf 259,59 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-1,30 Prozent auf 239,29 USD), Chevron (-0,75 Prozent auf 222,70 USD), Boeing (-0,71 Prozent auf 190,06 USD), Apple (-0,66 Prozent auf 340,69 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,61 Prozent auf 338,07 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.107.350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,595 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,25 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net