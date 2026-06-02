Optimismus in New York: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag zu

Index im Blick

Der Dow Jones steigt am Donnerstagnachmittag.

Um 20:00 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,63 Prozent auf 51.511,88 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,796 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,05 Prozent auf 51.220,92 Punkte an der Kurstafel, nach 50.687,07 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 50.986,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51.636,80 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,686 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 04.05.2026, den Wert von 48.941,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 48.739,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42.427,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,47 Prozent aufwärts. Bei 51.636,80 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 5,13 Prozent auf 396,36 USD), Goldman Sachs (+ 4,52 Prozent auf 1.088,11 USD), Merck (+ 4,00 Prozent auf 119,29 USD), American Express (+ 3,79 Prozent auf 311,96 USD) und Boeing (+ 3,35 Prozent auf 217,64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Verizon (-4,01 Prozent auf 44,78 USD), Honeywell (-1,73 Prozent auf 219,40 USD), Nike (-1,32 Prozent auf 43,23 USD), IBM (-1,19 Prozent auf 301,99 USD) und Home Depot (-1,00 Prozent auf 267,35 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18.615.102 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,644 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,40 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net