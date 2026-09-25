DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.094 +0,6%Bitcoin 73.572 -0,8%Euro 1,1390 +0,1%Öl 104,1 -2,3%Gold 4.285 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

Optimismus in New York: Dow Jones legt am Freitagnachmittag zu

Optimismus in New York: Dow Jones legt am Freitagnachmittag zu

Der Dow Jones steigt am Freitagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
147.50 EUR 0.35 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
358.65 EUR 1.15 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
174.94 EUR 2.02 EUR 1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
178.90 EUR -2.94 EUR -1.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
253.75 EUR -6.05 EUR -2.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
198.12 EUR -2.18 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
236.75 EUR -4.25 EUR -1.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
453.05 EUR 15.25 EUR 3.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
31.72 EUR 0.28 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
197.32 EUR 0.48 EUR 0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
205.35 EUR -1.65 EUR -0.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
280.50 EUR -5.40 EUR -1.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
317.70 EUR 3.80 EUR 1.21 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,766.36 USD 416.38 USD 0.81 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,82 Prozent auf 51.773,22 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,356 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,128 Prozent auf 51.415,75 Punkte an der Kurstafel, nach 51.349,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 51.339,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51.838,74 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0,315 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 53.577,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.920,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45.947,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,01 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 3,60 Prozent auf 515,88 USD), Sherwin-Williams (+ 2,93 Prozent auf 329,78 USD), Boeing (+ 1,55 Prozent auf 199,85 USD), Amgen (+ 1,39 Prozent auf 411,69 USD) und 3M (+ 1,37 Prozent auf 169,82 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-1,49 Prozent auf 234,66 USD), Chevron (-0,95 Prozent auf 203,70 USD), IBM (-0,36 Prozent auf 226,24 USD), Home Depot (-0,33 Prozent auf 256,05 EUR) und Johnson Johnson (-0,31 Prozent auf 269,85 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8.791.996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,774 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,63 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.