Optimismus in New York: Dow Jones legt am Freitagnachmittag zu

Index im Blick

25.09.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones steigt am Freitagnachmittag.

Um 20:00 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,82 Prozent auf 51.773,22 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,356 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,128 Prozent auf 51.415,75 Punkte an der Kurstafel, nach 51.349,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 51.339,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51.838,74 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0,315 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 53.577,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.920,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45.947,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,01 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 3,60 Prozent auf 515,88 USD), Sherwin-Williams (+ 2,93 Prozent auf 329,78 USD), Boeing (+ 1,55 Prozent auf 199,85 USD), Amgen (+ 1,39 Prozent auf 411,69 USD) und 3M (+ 1,37 Prozent auf 169,82 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-1,49 Prozent auf 234,66 USD), Chevron (-0,95 Prozent auf 203,70 USD), IBM (-0,36 Prozent auf 226,24 USD), Home Depot (-0,33 Prozent auf 256,05 EUR) und Johnson Johnson (-0,31 Prozent auf 269,85 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8.791.996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,774 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,63 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,55 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net