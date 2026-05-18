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Index-Bewegung

Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen

18.05.26 22:32 Uhr
Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

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Dow Jones 30 Industrial
49.686,1 PKT 160,0 PKT 0,32%
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Am Montag stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,32 Prozent auf 49.686,12 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 20,580 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,816 Prozent auf 49.930,26 Punkte an der Kurstafel, nach 49.526,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49.761,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 49.352,56 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 49.447,43 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 49.662,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Stand von 42.654,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,69 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 4,32 Prozent auf 152,53 USD), Salesforce (+ 3,44 Prozent auf 179,48 USD), Chevron (+ 2,63 Prozent auf 196,12 USD), McDonalds (+ 2,20 Prozent auf 282,47 USD) und Visa (+ 2,12 Prozent auf 332,64 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2,74 Prozent auf 863,95 USD), NVIDIA (-1,33 Prozent auf 222,32 USD), Apple (-0,80 Prozent auf 297,84 USD), UnitedHealth (-0,69 Prozent auf 391,13 USD) und Amgen (-0,59 Prozent auf 324,39 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 35.419.224 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,705 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,37 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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