Optimismus in New York: Dow Jones liegt nachmittags im Plus
Dow Jones-Handel heute.
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Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,40 Prozent stärker bei 50.219,44 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,600 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,05 Prozent tiefer bei 49.494,60 Punkten in den Mittwochshandel, nach 50.018,70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50.395,24 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48.913,74 Zählern.
So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 1,99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 52.215,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53.577,40 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47.112,45 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,80 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 4,15 Prozent auf 245,40 USD), Salesforce (+ 3,01 Prozent auf 199,08 USD), Sherwin-Williams (+ 2,75) Prozent auf 362,26 USD), Nike (+ 2,49 Prozent auf 36,64 USD) und Visa (+ 2,15 Prozent auf 425,76 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-4,80 Prozent auf 147,92 USD), Amazon (-2,63 Prozent auf 245,65 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,54 Prozent auf 269,55 USD), Microsoft (-1,05 Prozent auf 490,92 USD) und Goldman Sachs (-0,69 Prozent auf 800,44 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47.108.253 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,637 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick
Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion Finanzen.net
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