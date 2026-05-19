Optimismus in New York: Dow Jones mit Gewinnen

Dow Jones-Kursverlauf

Der Dow Jones entwickelt sich am Mittwoch positiv.

Am Mittwoch legt der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 1,05 Prozent auf 49.881,42 Punkte zu. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,561 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,674 Prozent fester bei 49.696,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 49.363,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 49.235,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49.918,41 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,809 Prozent zu. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49.442,56 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 20.02.2026, einen Wert von 49.625,97 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Stand von 42.677,24 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50.512,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 3,97 Prozent auf 965,61 USD), Boeing (+ 3,44 Prozent auf 222,40 USD), Amazon (+ 2,15 Prozent auf 264,91 USD), NVIDIA (+ 2,04 Prozent auf 225,12 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,96 Prozent auf 304,90 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-1,30 Prozent auf 194,68 USD), Salesforce (-1,16 Prozent auf 177,33 USD), UnitedHealth (-1,05 Prozent auf 385,14 USD), Walmart (-1,04 Prozent auf 132,81 USD) und 3M (-0,62 Prozent auf 148,43 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 11.753.237 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net