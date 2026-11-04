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Dow Jones-Kursentwicklung

Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus

Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
172.65 EUR 15.00 EUR 9.51 %
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Amazon
240.05 EUR 14.80 EUR 6.57 %
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Apple Inc.
314.25 EUR 17.90 EUR 6.04 %
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Caterpillar Inc.
520.20 EUR -35.00 EUR -6.30 %
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Chevron Corp.
192.22 EUR -9.48 EUR -4.70 %
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Cisco Inc.
91.83 EUR 0.06 EUR 0.07 %
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Microsoft Corp.
494.40 EUR 28.60 EUR 6.14 %
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Nike Inc.
35.88 EUR 1.72 EUR 5.05 %
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NVIDIA Corp.
181.50 EUR -3.22 EUR -1.74 %
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Sherwin-Williams Co.
320.10 EUR 15.00 EUR 4.92 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
361.10 EUR 7.30 EUR 2.06 %
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UnitedHealth Inc.
357.00 EUR -3.40 EUR -0.94 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,304.08 USD 1,517.36 USD 2.93 %
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Um 17:57 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 2,94 Prozent stärker bei 53.308,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,956 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,282 Prozent fester bei 51.932,63 Punkten, nach 51.786,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 53.337,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52.410,23 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 51.176,96 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 54.085,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47.085,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,18 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 8,91 Prozent auf 192,83 USD), Sherwin-Williams (+ 6,92 Prozent auf 364,47 USD), Microsoft (+ 6,71 Prozent auf 555,95 USD), Amazon (+ 6,44 Prozent auf 266,83 USD) und Nike (+ 6,34 Prozent auf 40,92 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Caterpillar (-6,08 Prozent auf 586,00 USD), Chevron (-3,86 Prozent auf 216,57 USD), NVIDIA (-1,98 Prozent auf 202,60 USD), Cisco (-0,41 Prozent auf 102,55 USD) und UnitedHealth (+ 0,44 Prozent auf 406,21 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 13.307.343 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,14 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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