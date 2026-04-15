DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +0,9%Nas24.468 +1,5%Bitcoin65.736 +3,2%Euro1,1763 -0,2%Öl91,88 -6,5%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 ITM Power A0B57L Allianz 840400 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
DAX in KW 16: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 16: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Trumps Kryptoprojekt World Liberty sieht sich einem Aufstand der Investoren gegenüber Trumps Kryptoprojekt World Liberty sieht sich einem Aufstand der Investoren gegenüber
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dow Jones aktuell

Optimismus in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne

17.04.26 22:32 Uhr
Optimismus in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne | finanzen.net

Mit dem Dow Jones ging es am Freitag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
212,75 EUR 1,70 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
190,74 EUR 6,68 EUR 3,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
677,00 EUR 25,00 EUR 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
156,48 EUR -2,26 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
784,40 EUR 19,00 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
286,40 EUR -2,00 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
197,48 EUR -0,42 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
266,05 EUR 4,05 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
97,85 EUR -1,72 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
171,34 EUR 3,08 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
295,80 EUR 17,20 EUR 6,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
39,44 EUR 0,17 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.447,4 PKT 868,7 PKT 1,79%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 1,79 Prozent höher bei 49.447,43 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,989 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,043 Prozent schwächer bei 48.557,82 Punkten in den Handel, nach 48.578,72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.717,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 48.788,81 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 3,62 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 17.03.2026, den Wert von 46.993,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49.359,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 39.142,23 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,20 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 3,66 Prozent auf 345,55 USD), Merck (+ 3,13 Prozent auf 119,07 USD), Home Depot (+ 2,94 Prozent auf 295,50 EUR), Goldman Sachs (+ 2,88 Prozent auf 925,95 USD) und Caterpillar (+ 2,85 Prozent auf 794,65 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Chevron (-2,21 Prozent auf 183,99 USD), Verizon (-0,49 Prozent auf 46,55 USD), Johnson Johnson (-0,15 Prozent auf 234,18 USD), JPMorgan Chase (+ 0,11 Prozent auf 310,29 USD) und Amazon (+ 0,34 Prozent auf 250,56 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42.190.287 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14:46NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14:46NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen