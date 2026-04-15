Optimismus in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne

Dow Jones aktuell

Mit dem Dow Jones ging es am Freitag aufwärts.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 1,79 Prozent höher bei 49.447,43 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,989 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,043 Prozent schwächer bei 48.557,82 Punkten in den Handel, nach 48.578,72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.717,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 48.788,81 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 3,62 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 17.03.2026, den Wert von 46.993,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49.359,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 39.142,23 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,20 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 3,66 Prozent auf 345,55 USD), Merck (+ 3,13 Prozent auf 119,07 USD), Home Depot (+ 2,94 Prozent auf 295,50 EUR), Goldman Sachs (+ 2,88 Prozent auf 925,95 USD) und Caterpillar (+ 2,85 Prozent auf 794,65 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Chevron (-2,21 Prozent auf 183,99 USD), Verizon (-0,49 Prozent auf 46,55 USD), Johnson Johnson (-0,15 Prozent auf 234,18 USD), JPMorgan Chase (+ 0,11 Prozent auf 310,29 USD) und Amazon (+ 0,34 Prozent auf 250,56 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42.190.287 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net