Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels stärker

Dow Jones-Marktbericht

26.10.26 22:32 Uhr

Dow Jones-Kurs am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent stärker bei 52.361,58 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,774 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,922 Prozent auf 52.696,70 Punkte an der Kurstafel, nach 52.215,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 52.263,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52.620,19 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51.828,62 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 51.947,25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 47.207,12 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,22 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 3,51 Prozent auf 110,24 USD), NVIDIA (+ 2,39 Prozent auf 216,00 USD), Goldman Sachs (+ 2,01 Prozent auf 893,28 USD), Nike (+ 1,64 Prozent auf 37,91 USD) und Microsoft (+ 1,54 Prozent auf 532,60 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Merck (-3,21 Prozent auf 140,61 USD), Walt Disney (-1,88 Prozent auf 110,40 USD), UnitedHealth (-1,77 Prozent auf 410,70 USD), Apple (-1,10 Prozent auf 343,91 USD) und Alphabet C (ex Google) (-0,97 Prozent auf 314,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27.486.155 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,537 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net