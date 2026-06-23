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Dow Jones-Marktbericht

Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün

24.06.26 16:00 Uhr
Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün | finanzen.net

Das macht der Dow Jones heute.

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Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 15:57 Uhr via NYSE 0,19 Prozent fester bei 51.764,49 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,102 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,133 Prozent auf 51.735,64 Punkte an der Kurstafel, nach 51.666,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51.617,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51.848,39 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,406 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 50.579,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 46.124,06 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, stand der Dow Jones bei 43.089,02 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,99 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 52.281,19 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Sherwin-Williams (+ 1,92 Prozent auf 329,09 USD), Salesforce (+ 1,82 Prozent auf 156,21 USD), Home Depot (+ 1,55 Prozent auf 291,65 EUR), Merck (+ 1,54 Prozent auf 121,45 USD) und Amgen (+ 1,54 Prozent auf 352,35 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen IBM (-2,70 Prozent auf 257,78 USD), Chevron (-2,18 Prozent auf 172,15 USD), Goldman Sachs (-2,10 Prozent auf 1.071,41 USD), JPMorgan Chase (-1,14 Prozent auf 330,33 USD) und Cisco (-1,04 Prozent auf 119,89 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3.020.224 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,443 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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