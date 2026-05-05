Optimismus in New York: Letztendlich Gewinne im Dow Jones

Kursentwicklung im Fokus

Der Dow Jones zeigte heute eine positive Tendenz.

Der Dow Jones verbuchte im NYSE-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,73 Prozent auf 49.298,25 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,632 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,970 Prozent stärker bei 49.416,66 Punkten, nach 48.941,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 49.009,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49.365,22 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, mit 46.504,67 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, lag der Dow Jones bei 48.908,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 41.218,83 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,89 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3,41 Prozent auf 904,59 USD), Apple (+ 2,66 Prozent auf 284,18 USD), Cisco (+ 1,80 Prozent auf 94,30 USD), Amgen (+ 1,77 Prozent auf 329,59 USD) und Goldman Sachs (+ 1,73 Prozent auf 918,89 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-1,86 Prozent auf 363,87 USD), Visa (-1,47 Prozent auf 322,03 USD), American Express (-1,02 Prozent auf 315,95 USD), NVIDIA (-1,00 Prozent auf 196,50 USD) und Walt Disney (-0,82 Prozent auf 100,48 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 25.715.573 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,124 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net