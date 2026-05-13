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NASDAQ 100-Performance im Fokus

Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag im Aufwind

14.05.26 20:02 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag im Aufwind | finanzen.net

Heutiger Marktbericht zum NASDAQ 100.

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NASDAQ 100
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Um 20:00 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,86 Prozent nach oben auf 29.618,42 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,019 Prozent stärker bei 29.372,65 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29.366,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29.350,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.678,89 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,48 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 14.04.2026, einen Wert von 25.842,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24.732,73 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Wert von 21.319,21 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,50 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 29.678,89 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 14,05 Prozent auf 47,90 USD), Cisco (+ 12,62 Prozent auf 114,73 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,23 Prozent auf 190,90 USD), AppLovin (+ 6,33 Prozent auf 482,25 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 5,61 Prozent auf 199,79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Biogen (-5,77 Prozent auf 192,73 USD), QUALCOMM (-5,55 Prozent auf 201,33 USD), Intel (-3,79 Prozent auf 115,73 USD), Zoom Communications (-3,76 Prozent auf 98,58 USD) und PDD (-3,52 Prozent auf 96,09 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25.603.590 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,578 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,92 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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