Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Gewinnen

Kursverlauf

Der NASDAQ 100 befindet sich aktuell im Aufwind.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:55 Uhr um 0,45 Prozent stärker bei 24.152,77 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,405 Prozent auf 24.143,02 Punkte an der Kurstafel, nach 24.045,53 Punkten am Vortag.

Bei 24.085,13 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24.265,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 06.03.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24.643,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 25.639,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bei 17.397,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,18 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.165,08 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,47 Prozent auf 126,38 USD), AppLovin (+ 5,14 Prozent auf 406,24 USD), eBay (+ 3,43) Prozent auf 97,37 USD), Micron Technology (+ 3,30 Prozent auf 378,31 USD) und Starbucks (+ 3,05 Prozent auf 93,13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Booking (-95,93 Prozent auf 170,79 USD), Datadog A (-4,70 Prozent auf 114,70 USD), Enphase Energy (-3,78 Prozent auf 33,60 USD), Tesla (-2,25 Prozent auf 352,46 USD) und Workday (-2,15 Prozent auf 129,41 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8.830.968 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,72 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,04 Prozent.

Redaktion finanzen.net