Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung weit in der Gewinnzone

NASDAQ 100 im Blick

09.11.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 verzeichnete am ersten Tag der Woche massive Gewinne.

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3,40 Prozent aufwärts auf 27.907,63 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,01 Prozent stärker bei 27.263,43 Punkten, nach 26.989,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 28.025,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27.227,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 30.883,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 29.722,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 25.059,81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Monolithic Power Systems (+ 16,60 Prozent auf 1.388,05 USD), Astera Labs (+ 13,72 Prozent auf 216,87 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13,26) Prozent auf 508,58 USD), Teradyne (+ 12,73 Prozent auf 246,00 USD) und Applied Materials (+ 11,37 Prozent auf 370,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil NVIDIA (-4,27 Prozent auf 178,67 USD), Thomson Reuters (-3,79 Prozent auf 108,30 USD), Kraft Heinz Company (-3,55 Prozent auf 24,42 USD), Take Two (-3,48 Prozent auf 207,40 USD) und Axon Enterprise (-3,14 Prozent auf 303,18 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 109.528.941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,454 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,93 erwartet. Mit 6,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net