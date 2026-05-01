Optimismus in New York: NASDAQ 100 im Aufwind
Der NASDAQ 100 gewinnt am Mittwoch an Fahrt.
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Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,66 Prozent fester bei 28.480,10 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,782 Prozent höher bei 28.234,02 Punkten in den Mittwochshandel, nach 28.015,06 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 28.489,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.208,23 Punkten lag.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24.192,17 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.02.2026, den Stand von 25.075,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.791,35 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 12,99 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 28.489,81 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 16,98 Prozent auf 415,59 USD), Arm (+ 12,89 Prozent auf 235,76 USD), Lam Research (+ 7,04 Prozent auf 295,22 USD), ASML (+ 6,36 Prozent auf 1.534,73 USD) und PDD (+ 5,27 Prozent auf 101,85 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Diamondback Energy (-5,80 Prozent auf 194,23 USD), Verisk Analytics A (-4,27 Prozent auf 172,74 USD), Workday (-3,81 Prozent auf 123,96 USD), Atlassian (-3,26 Prozent auf 89,34 USD) und AppLovin (-3,25 Prozent auf 462,57 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23.681.479 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,111 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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