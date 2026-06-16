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Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochmittag zu

17.06.26 17:59 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt am Mittwochmittag zu | finanzen.net

Der NASDAQ 100 befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

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Indizes
NASDAQ 100
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Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 0,47 Prozent auf 30.108,35 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,643 Prozent auf 30.160,74 Punkte an der Kurstafel, nach 29.968,13 Punkten am Vortag.

Bei 29.968,60 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 30.208,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,600 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 29.125,20 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 24.780,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21.719,08 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,45 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Applied Materials (+ 7,65 Prozent auf 611,70 USD), Arm (+ 6,47 Prozent auf 421,98 USD), ASML (+ 6,43 Prozent auf 1.919,90 USD), Synopsys (+ 5,77 Prozent auf 474,26 USD) und Broadcom (+ 5,26 Prozent auf 396,52 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3,15 Prozent auf 581,33 USD), Old Dominion Freight Line (-2,90 Prozent auf 224,90 USD), Charter A (-2,75 Prozent auf 137,88 USD), AppLovin (-2,74 Prozent auf 501,10 USD) und Zoom Communications (-2,65 Prozent auf 89,63 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7.757.296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,429 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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