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NASDAQ 100-Performance im Blick

Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain

Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags auf grünem Terrain

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Analog Devices Inc.
313.45 EUR 3.45 EUR 1.11 %
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Baker Hughes Inc.
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Micron Technology Inc.
843.50 EUR 1.80 EUR 0.21 %
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NVIDIA Corp.
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194.98 EUR 8.08 EUR 4.32 %
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Palo Alto Networks Inc
283.10 EUR -7.55 EUR -2.60 %
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Sandisk Corp
1,410.00 EUR -50.00 EUR -3.42 %
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Seagate Technology
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Strategy (ex MicroStrategy)
116.66 EUR 5.20 EUR 4.67 %
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Texas Instruments Inc. (TI)
225.15 EUR 3.65 EUR 1.65 %
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Western Digital Corp.
398.00 EUR 0.30 EUR 0.08 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,428.63 USD 325.11 USD 1.12 %
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Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,13 Prozent fester bei 29.431,51 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,783 Prozent auf 29.331,48 Punkte an der Kurstafel, nach 29.103,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29.313,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29.473,12 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,721 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 29.525,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.446,18 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 23.992,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 16,76 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,91 Prozent auf 136,16 USD), Texas Instruments (+ 5,37 Prozent auf 272,71 USD), Analog Devices (+ 4,85 Prozent auf 378,78 USD), Marvell Technology (+ 4,49 Prozent auf 237,15 USD) und NXP Semiconductors (+ 4,45 Prozent auf 236,54 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Seagate Technology (-3,83 Prozent auf 829,29 USD), Sandisk (-2,91 Prozent auf 1.643,30 USD), Palo Alto Networks (-2,71 Prozent auf 329,32 USD), Baker Hughes (-2,66 Prozent auf 57,82 USD) und Western Digital (-2,12 Prozent auf 451,15 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8.947.889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,643 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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