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NASDAQ-Handel im Blick

Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün

02.06.26 20:02 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün | finanzen.net

Am Dienstagnachmittag legen Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

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NASDAQ 100
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Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent fester bei 30.574,27 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,138 Prozent schwächer bei 30.471,61 Punkten, nach 30.513,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.659,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.372,96 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 27.710,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24.992,60 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 21.491,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 21,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30.659,04 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 29,46 Prozent auf 284,08 USD), Enphase Energy (+ 7,53 Prozent auf 68,54 USD), ON Semiconductor (+ 5,60 Prozent auf 127,70 USD), Cisco (+ 4,89 Prozent auf 127,26 USD) und QUALCOMM (+ 4,80 Prozent auf 239,99 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,49 Prozent auf 137,06 USD), Intuit (-8,39 Prozent auf 324,09 USD), Zscaler (-8,01 Prozent auf 143,23 USD), Atlassian (-6,65 Prozent auf 108,25 USD) und Workday (-6,08 Prozent auf 147,67 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24.654.385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,386 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Charter A-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,79 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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