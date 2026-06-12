Optimismus in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags deutlich im Plus

NASDAQ 100-Marktbericht

So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags.

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 3,04 Prozent aufwärts auf 30.535,70 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 2,21 Prozent stärker bei 30.289,97 Punkten, nach 29.635,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30.587,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.285,63 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 15.05.2026, einen Wert von 29.125,20 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 24.380,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21.631,04 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,14 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 9,69 Prozent auf 1.076,68 USD), Marvell Technology (+ 9,03 Prozent auf 304,95 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,30 Prozent auf 134,26 USD), Arm (+ 7,80 Prozent auf 410,52 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,45 Prozent auf 549,70 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Fiserv (-10,12 Prozent auf 48,34 USD), Enphase Energy (-3,65 Prozent auf 52,60 USD), Old Dominion Freight Line (-3,15 Prozent auf 238,00 USD), Charter A (-2,98 Prozent auf 141,48 USD) und Cognizant (-2,57 Prozent auf 50,83 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 17.622.628 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,279 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net