Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende fester

NASDAQ 100-Marktbericht

Der NASDAQ 100 schloss den Donnerstagshandel mit Gewinnen ab.

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,49 Prozent fester bei 26.333,00 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,200 Prozent auf 26.256,88 Punkte an der Kurstafel, nach 26.204,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26.400,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.113,65 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 5,04 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 16.03.2026, den Stand von 24.655,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.529,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18.257,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,47 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.400,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell ON Semiconductor (+ 10,35 Prozent auf 79,93 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,80 Prozent auf 278,26 USD), Charter A (+ 7,12 Prozent auf 235,97 USD), Intel (+ 5,48 Prozent auf 68,50 USD) und Atlassian (+ 4,14 Prozent auf 68,73 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil ASML (-4,79 Prozent auf 1.410,83 USD), MercadoLibre (-2,67 Prozent auf 1.822,13 USD), Zoom Communications (-2,64 Prozent auf 86,68 USD), Biogen (-2,50 Prozent auf 176,02 USD) und Axon Enterprise (-2,26 Prozent auf 393,08 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 32.486.996 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net