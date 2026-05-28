Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

NASDAQ 100 im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,84 Prozent auf 30.223,89 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,190 Prozent auf 30.030,63 Punkte an der Kurstafel, nach 29.973,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.263,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29.848,75 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27.029,01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 24.960,04 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 21.318,17 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,91 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.263,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 17,87 Prozent auf 113,00 USD), Axon Enterprise (+ 12,27 Prozent auf 439,32 USD), Arm (+ 10,76 Prozent auf 335,27 USD), Palantir (+ 8,17 Prozent auf 143,34 USD) und Align Technology (+ 6,37 Prozent auf 173,25 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Synopsys (-8,61 Prozent auf 480,64 USD), PDD (-4,13 Prozent auf 83,03 USD), CSX (-2,82 Prozent auf 45,81 USD), Ross Stores (-2,69 Prozent auf 227,20 USD) und JDcom (-2,35 Prozent auf 29,14 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.057.386 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net