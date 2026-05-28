DAX25.092 -0,3%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5000 -2,5%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.278 -1,0%Euro1,1653 +0,2%Öl93,31 -1,8%Gold4.495 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf Iran: DAX verliert letztlich -- Wall Street schließt grün -- Salesforce enttäuscht mit Gewinn -- Micron, ServiceNow, Snowflake, Rheinmetall, OHB, AMD, Microsoft, Dell, Bitcoin im Fokus
Top News
Marvell-Aktie erholen sich von Fall: Starker Ausblick reicht nach Rally von 130 Prozent nicht Marvell-Aktie erholen sich von Fall: Starker Ausblick reicht nach Rally von 130 Prozent nicht
Micron-Aktie jagt von Rekord zu Rekord: Bewertung spricht für die Bullen Micron-Aktie jagt von Rekord zu Rekord: Bewertung spricht für die Bullen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ 100 im Fokus

Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone

28.05.26 22:32 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Align Technology Inc.
148,00 EUR 8,35 EUR 5,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
289,50 EUR 28,50 EUR 10,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Axon Enterprise
375,00 EUR 38,00 EUR 11,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
125,64 EUR -0,18 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CSX Corp.
40,36 EUR 0,50 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar Tree Inc
97,44 EUR 15,29 EUR 18,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
24,60 EUR -0,85 EUR -3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21,19 EUR 0,23 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
184,06 EUR 0,94 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
122,32 EUR 7,72 EUR 6,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PDD Holdings (spons. ADRs)
70,60 EUR -3,20 EUR -4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ross Stores Inc.
195,70 EUR -5,40 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synopsys Inc.
441,50 EUR -20,50 EUR -4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,12 EUR -0,19 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
30.223,9 PKT 250,3 PKT 0,84%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,84 Prozent auf 30.223,89 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,190 Prozent auf 30.030,63 Punkte an der Kurstafel, nach 29.973,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.263,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29.848,75 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27.029,01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 24.960,04 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 21.318,17 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,91 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.263,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 17,87 Prozent auf 113,00 USD), Axon Enterprise (+ 12,27 Prozent auf 439,32 USD), Arm (+ 10,76 Prozent auf 335,27 USD), Palantir (+ 8,17 Prozent auf 143,34 USD) und Align Technology (+ 6,37 Prozent auf 173,25 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Synopsys (-8,61 Prozent auf 480,64 USD), PDD (-4,13 Prozent auf 83,03 USD), CSX (-2,82 Prozent auf 45,81 USD), Ross Stores (-2,69 Prozent auf 227,20 USD) und JDcom (-2,35 Prozent auf 29,14 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.057.386 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Align Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen