Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Index im Fokus

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite legt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,66 Prozent auf 26.453,65 Punkte zu. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,49 Prozent stärker bei 26.410,62 Punkten, nach 26.021,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26.188,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.471,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,024 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26.090,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22.152,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19.546,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,85 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 15,64 Prozent auf 13,38 USD), Intel (+ 10,40 Prozent auf 133,70 USD), JetBlue Airways (+ 9,94 Prozent auf 5,64 USD), Ultra Clean (+ 9,60 Prozent auf 122,32 USD) und KLA-Tencor (+ 8,68 Prozent auf 259,45 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AXT (-10,99 Prozent auf 81,99 USD), Comtech Telecommunications (-9,18 Prozent auf 2,33 USD), Infosys (-8,08 Prozent auf 10,76 USD), Steel Dynamics (-6,69 Prozent auf 252,07 USD) und Innodata (-6,65 Prozent auf 95,70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 29.278.819 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,356 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Grupo Financiero Galicia-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 386,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net