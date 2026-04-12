Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit grünem Vorzeichen

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite gewinnt am Montagmittag an Wert.

Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,22 Prozent stärker bei 22.953,49 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,234 Prozent auf 22.849,23 Punkte an der Kurstafel, nach 22.902,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 23.009,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22.795,82 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 13.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.105,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23.709,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16.724,46 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 1,21 Prozent ein. Bei 23.988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Computer Programs and Systems (+ 20,24 Prozent auf 21,62 USD), Amtech Systems (+ 10,37 Prozent auf 16,28 USD), Oracle (+ 8,91 Prozent auf 150,40 USD), FormFactor (+ 6,54 Prozent auf 131,90 USD) und Synopsys (+ 5,84 Prozent auf 415,13 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen World Acceptance (-11,29 Prozent auf 132,00 USD), Fastenal (-7,42 Prozent auf 45,52 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,25 Prozent auf 3,25 USD), Nortech Systems (-4,06 Prozent auf 13,22 USD) und Werner Enterprises (-3,74 Prozent auf 31,15 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.190.625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,919 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,78 zu Buche schlagen. Mit 13,76 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net