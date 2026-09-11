DAX 25.569 +0,8%ESt50 6.325 +0,9%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,16 +1,8%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 66.683 +0,9%Euro 1,1598 -0,1%Öl 103,9 -3,5%Gold 4.348 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

Optimismus in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen

Optimismus in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
1.90 USD 0.31 USD 19.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
8.05 EUR 0.10 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CRESUD S.A. (spons. ADRs)
10.40 EUR -0.30 EUR -2.80 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Daktronics Inc.
16.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deckers Outdoor Corp.
70.02 EUR 1.40 EUR 2.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
24.35 USD -1.22 USD -4.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Methode Electronics Inc.
11.70 EUR -0.20 EUR -1.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3.78 EUR -0.28 EUR -6.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NetApp Inc.
156.56 EUR -0.36 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
1.72 EUR 0.02 EUR 1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
189.12 EUR 1.14 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
64.89 EUR 4.40 EUR 7.27 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
3.03 USD 0.01 USD 0.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Synaptics Inc.
80.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,333.04 USD 251.31 USD 0.96 %
News | Analysen

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,96 Prozent höher bei 26.333,04 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,796 Prozent auf 26.289,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26.081,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.431,22 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.283,11 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,737 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26.445,45 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 25.809,66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 22.043,07 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,33 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 19,50 Prozent auf 1,90 USD), NetApp (+ 8,54 Prozent auf 199,28 USD), ON Semiconductor (+ 8,51 Prozent auf 76,14 USD), Synaptics (+ 8,09 Prozent auf 101,03 USD) und Methode Electronics (+ 7,80 Prozent auf 14,65 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Nissan Motor (-7,00 Prozent auf 1,86 USD), Daktronics (-5,59 Prozent auf 17,89 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,90 Prozent auf 4,27 USD), Donegal Group B (-4,77 Prozent auf 24,35 USD) und CRESUD (-3,73 Prozent auf 12,14 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23.172.669 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,643 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.