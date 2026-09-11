Optimismus in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Gewinnen

Index im Blick

11.09.26 22:32 Uhr

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,96 Prozent höher bei 26.333,04 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,796 Prozent auf 26.289,41 Punkte an der Kurstafel, nach 26.081,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.431,22 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.283,11 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,737 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26.445,45 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 25.809,66 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 22.043,07 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13,33 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Americas Car-Mart (+ 19,50 Prozent auf 1,90 USD), NetApp (+ 8,54 Prozent auf 199,28 USD), ON Semiconductor (+ 8,51 Prozent auf 76,14 USD), Synaptics (+ 8,09 Prozent auf 101,03 USD) und Methode Electronics (+ 7,80 Prozent auf 14,65 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Nissan Motor (-7,00 Prozent auf 1,86 USD), Daktronics (-5,59 Prozent auf 17,89 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,90 Prozent auf 4,27 USD), Donegal Group B (-4,77 Prozent auf 24,35 USD) und CRESUD (-3,73 Prozent auf 12,14 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 23.172.669 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,643 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net