DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,54 +0,8%Nas 25.848 +1,9%Bitcoin 71.729 +3,6%Euro 1,1225 +0,3%Öl 95,7 -7,6%Gold 4.061 +3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
NASDAQ Composite-Performance im Blick

Optimismus in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittwochmittag im Plus

Optimismus in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittwochmittag im Plus

Mit dem NASDAQ Composite geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AAON Inc.
60.60 EUR 0.66 EUR 1.10 %
Charts | News | Analysen
America's Car-Mart Inc.
1.33 USD 0.12 USD 9.92 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
314.25 EUR 17.90 EUR 6.04 %
Charts | News | Analysen
Cogent Communications Holdings Inc
5.00 EUR -0.11 EUR -2.19 %
Charts | News | Analysen
DENTSPLY SIRONA Inc
8.80 EUR 0.24 EUR 2.76 %
Charts | News | Analysen
Expedia Inc.
270.00 EUR 5.95 EUR 2.25 %
Charts | News | Analysen
Intel Corp.
52.30 EUR -1.84 EUR -3.40 %
Charts | News | Analysen
JetBlue Airways Corp.
3.00 EUR 0.12 EUR 4.31 %
Charts | News | Analysen
KLA
134.90 EUR -3.80 EUR -2.74 %
Charts | News | Analysen
Methode Electronics Inc.
13.30 EUR -0.10 EUR -0.75 %
Charts | News | Analysen
Modine Manufacturing Co.
83.30 EUR -28.95 EUR -25.79 %
Charts | News | Analysen
Powell Industries Inc.
143.90 EUR 7.65 EUR 5.61 %
Charts | News | Analysen
SIGA Technologies Inc.
3.15 USD 0.04 USD 1.29 %
Charts | News | Analysen
TTM Technologies Inc.
71.76 EUR 4.22 EUR 6.25 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
25,842.38 USD 470.37 USD 1.85 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,17 Prozent fester bei 25.921,94 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,11 Prozent auf 25.652,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25.372,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.048,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25.602,14 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 27.190,86 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 04.08.2026, mit 26.584,99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23.348,64 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 15,70 Prozent auf 1,40 USD), Cogent Communications (+ 13,87 Prozent auf 6,73 USD), Expedia (+ 12,74 Prozent auf 322,19 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 10,17 Prozent auf 10,72 USD) und JetBlue Airways (+ 10,06 Prozent auf 3,50 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Modine Manufacturing (-25,00 Prozent auf 94,09 USD), AAON (-18,51 Prozent auf 56,29 USD), Powell Industries (-12,45 Prozent auf 143,00 USD), Methode Electronics (-12,44 Prozent auf 13,16 USD) und TTM Technologies (-11,97 Prozent auf 71,86 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.845.466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,29 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle Apple Aktie News

Werbung

Apple Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
03.11.26 Apple Neutral UBS AG
03.11.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.