Optimismus in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Mittwochmittag im Plus

NASDAQ Composite-Performance im Blick

04.11.26 17:59 Uhr

Mit dem NASDAQ Composite geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Um 17:57 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,17 Prozent fester bei 25.921,94 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,11 Prozent auf 25.652,78 Punkte an der Kurstafel, nach 25.372,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.048,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25.602,14 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 27.190,86 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 04.08.2026, mit 26.584,99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23.348,64 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 15,70 Prozent auf 1,40 USD), Cogent Communications (+ 13,87 Prozent auf 6,73 USD), Expedia (+ 12,74 Prozent auf 322,19 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 10,17 Prozent auf 10,72 USD) und JetBlue Airways (+ 10,06 Prozent auf 3,50 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Modine Manufacturing (-25,00 Prozent auf 94,09 USD), AAON (-18,51 Prozent auf 56,29 USD), Powell Industries (-12,45 Prozent auf 143,00 USD), Methode Electronics (-12,44 Prozent auf 13,16 USD) und TTM Technologies (-11,97 Prozent auf 71,86 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14.845.466 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,29 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net