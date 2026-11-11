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NASDAQ Composite im Fokus

Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen mittags zu

Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen mittags zu

Heute zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
2.62 USD -0.10 USD -3.85 %
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America's Car-Mart Inc.
0.98 USD 0.11 USD 12.33 %
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Amkor Technology Inc.
32.81 EUR 1.67 EUR 5.36 %
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Apple Inc.
319.45 EUR 6.60 EUR 2.11 %
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AXT Inc.
44.96 EUR 9.86 EUR 28.09 %
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CIENA Corp.
266.50 EUR 27.40 EUR 11.46 %
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Donegal Group Inc. (B)
24.97 USD -2.38 USD -8.70 %
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FormFactor Inc.
78.10 EUR 4.64 EUR 6.32 %
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Lancaster Colony Corp.
97.00 EUR 0.50 EUR 0.52 %
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Net 1 Ueps Technologies Inc.
3.10 EUR 0.06 EUR 1.97 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.53 EUR -0.07 EUR -4.12 %
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NVIDIA Corp.
158.92 EUR 7.46 EUR 4.93 %
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PetMed Express Inc.
1.00 EUR -0.06 EUR -5.28 %
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SIGA Technologies Inc.
3.24 USD 0.11 USD 3.51 %
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TTM Technologies Inc.
68.96 EUR 0.64 EUR 0.94 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,584.78 USD 518.91 USD 2.07 %
News | Analysen

Um 17:56 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,99 Prozent auf 25.565,20 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent stärker bei 25.448,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.065,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.326,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.570,13 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 3,18 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 27.366,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.445,45 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 11.11.2025, mit 23.468,30 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,03 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 23,17 Prozent auf 48,42 USD), FormFactor (+ 13,10 Prozent auf 96,85 USD), Amkor Technology (+ 12,47 Prozent auf 38,77 USD), TTM Technologies (+ 12,29 Prozent auf 81,11 USD) und CIENA (+ 10,82 Prozent auf 301,54 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-9,29 Prozent auf 24,81 USD), PetMed Express (-7,44 Prozent auf 1,12 USD), Nissan Motor (-5,59 Prozent auf 1,78 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,13 Prozent auf 2,59 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3,12 Prozent auf 3,42 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.111.811 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,569 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,09 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09.11.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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