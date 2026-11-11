Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen mittags zu

NASDAQ Composite im Fokus

11.11.26 17:59 Uhr

Heute zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Um 17:56 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,99 Prozent auf 25.565,20 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent stärker bei 25.448,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.065,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.326,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.570,13 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 3,18 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Stand von 27.366,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.445,45 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 11.11.2025, mit 23.468,30 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 10,03 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 23,17 Prozent auf 48,42 USD), FormFactor (+ 13,10 Prozent auf 96,85 USD), Amkor Technology (+ 12,47 Prozent auf 38,77 USD), TTM Technologies (+ 12,29 Prozent auf 81,11 USD) und CIENA (+ 10,82 Prozent auf 301,54 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-9,29 Prozent auf 24,81 USD), PetMed Express (-7,44 Prozent auf 1,12 USD), Nissan Motor (-5,59 Prozent auf 1,78 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,13 Prozent auf 2,59 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3,12 Prozent auf 3,42 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.111.811 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,569 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,09 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net