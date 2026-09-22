Optimismus in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester

NASDAQ-Handel im Fokus

22.09.26 22:32 Uhr

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite legte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,45 Prozent auf 27.244,28 Punkte zu. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,144 Prozent auf 27.161,20 Punkte an der Kurstafel, nach 27.122,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 27.288,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 27.161,20 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 26.180,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26.166,60 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 22.788,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,25 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.288,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 14,61 Prozent auf 69,97 USD), Monro Muffler Brake (+ 10,78 Prozent auf 14,29 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 10,51 Prozent auf 2,84 USD), Rambus (+ 8,54 Prozent auf 105,24 USD) und OraSure Technologies (+ 8,13 Prozent auf 3,99 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Mind CTI (-5,76 Prozent auf 0,98 USD), Cognex (-4,87 Prozent auf 58,97 USD), Adobe (-4,52 Prozent auf 238,25 USD), Intuit (-3,87 Prozent auf 292,35 USD) und Donegal Group B (-3,71 Prozent auf 17,89 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 28.034.345 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,674 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net