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Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags fester

27.04.26 20:02 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags fester | finanzen.net

Beim NASDAQ Composite stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

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NASDAQ Composite Index
24.857,4 PKT 20,8 PKT 0,08%
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Am Montag steigt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,15 Prozent auf 24.873,12 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,149 Prozent auf 24.799,64 Punkte an der Kurstafel, nach 24.836,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.694,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.884,51 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 20.948,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23.817,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17.382,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,05 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24.884,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Nissan Motor (+ 19,44 Prozent auf 2,58 USD), Sangamo Therapeutics (+ 9,26 Prozent auf 0,21 USD), Lifetime Brands (+ 5,99 Prozent auf 7,25 USD), SMC (+ 5,74 Prozent auf 469,61 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 5,40 Prozent auf 3,81 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen PDF Solutions (-10,07 Prozent auf 41,81 USD), Rambus (-9,57 Prozent auf 143,24 USD), AXT (-8,93 Prozent auf 69,36 USD), inTest (-8,90 Prozent auf 17,00 USD) und FormFactor (-8,03 Prozent auf 142,62 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 25.727.664 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,316 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,25 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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