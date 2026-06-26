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NASDAQ Composite im Blick

Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags fester

30.06.26 20:02 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ Composite nachmittags fester | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigt derzeit eine positive Tendenz.

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NASDAQ Composite Index
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Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,34 Prozent fester bei 26.165,44 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 25.824,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25.820,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 25.808,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.194,44 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.972,62 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20.794,64 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 20.369,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,61 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 12,09 Prozent auf 23,08 USD), PetMed Express (+ 12,09 Prozent auf 2,04 USD), Ceva (+ 9,92 Prozent auf 47,30 USD), KLA (+ 8,90 Prozent auf 303,18 USD) und Ultra Clean (+ 8,75 Prozent auf 142,13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-12,62 Prozent auf 20,85 USD), Astronics (-10,05 Prozent auf 77,05 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8,29 Prozent auf 85,00 USD), Cerus (-5,35 Prozent auf 2,83 USD) und Logitech (-4,78 Prozent auf 93,92 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 12.479.345 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,087 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,16 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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