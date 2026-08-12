Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich auf grünem Terrain

Index-Performance

12.08.26 22:32 Uhr

Am Mittwochabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,54 Prozent höher bei 26.588,49 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,889 Prozent auf 26.680,47 Punkte an der Kurstafel, nach 26.445,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26.688,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.531,93 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,345 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 26.281,61 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 26.088,20 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 21.681,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 14,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Astronics (+ 17,33 Prozent auf 87,89 USD), CIENA (+ 11,49 Prozent auf 432,05 USD), SpaceX (+ 9,65 Prozent auf 146,15 USD), ADTRAN (+ 7,28 Prozent auf 7,18 EUR) und EZCORP (+ 7,19 Prozent auf 28,91 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-12,55 Prozent auf 1,88 USD), TransAct Technologies (-8,13 Prozent auf 5,31 USD), Century Aluminum (-7,88 Prozent auf 48,17 USD), American Eagle Outfitters (-6,45 Prozent auf 16,24 USD) und Cogent Communications (-5,27 Prozent auf 10,25 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 61.853.480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net