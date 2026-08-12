DAX 26.331 -0,2%ESt50 6.534 -0,3%MSCI World 5.009 +0,3%Top 10 Crypto 8,10 -3,2%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.050 +0,2%Euro 1,1524 -0,0%Öl 88,1 -1,0%Gold 4.407 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich auf grünem Terrain

Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich auf grünem Terrain

Am Mittwochabend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
6.56 EUR -0.17 EUR -2.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
American Eagle Outfitters Inc.
14.00 EUR -1.00 EUR -6.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Astronics Corp.
73.00 EUR 6.50 EUR 9.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Century Aluminum Co.
42.21 EUR -3.19 EUR -7.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CIENA Corp.
384.80 EUR 53.60 EUR 16.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cogent Communications Holdings Inc
9.06 EUR 0.44 EUR 5.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7.95 EUR -0.05 EUR -0.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EZCORP Inc.
23.24 EUR -0.14 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
88.54 EUR 4.31 EUR 5.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
1.81 EUR -0.08 EUR -4.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193.56 EUR 4.70 EUR 2.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
2.87 USD -0.01 USD -0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
126.50 EUR 11.64 EUR 10.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TransAct Technologies Inc.
5.31 USD -0.47 USD -8.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
World Acceptance Corp.
154.00 EUR -1.00 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,588.49 USD 143.04 USD 0.54 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,54 Prozent höher bei 26.588,49 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,889 Prozent auf 26.680,47 Punkte an der Kurstafel, nach 26.445,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26.688,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.531,93 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,345 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 26.281,61 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 26.088,20 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 21.681,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 14,43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Astronics (+ 17,33 Prozent auf 87,89 USD), CIENA (+ 11,49 Prozent auf 432,05 USD), SpaceX (+ 9,65 Prozent auf 146,15 USD), ADTRAN (+ 7,28 Prozent auf 7,18 EUR) und EZCORP (+ 7,19 Prozent auf 28,91 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-12,55 Prozent auf 1,88 USD), TransAct Technologies (-8,13 Prozent auf 5,31 USD), Century Aluminum (-7,88 Prozent auf 48,17 USD), American Eagle Outfitters (-6,45 Prozent auf 16,24 USD) und Cogent Communications (-5,27 Prozent auf 10,25 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 61.853.480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG