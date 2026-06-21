Optimismus in New York: NASDAQ Composite schlussendlich stärker

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

22:32

Der NASDAQ Composite befand sich heute im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,12 Prozent stärker bei 26.121,16 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,646 Prozent auf 25.999,61 Punkte an der Kurstafel, nach 25.832,67 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26.209,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25.963,44 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 25.709,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.04.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21.996,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 20.601,10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 12,19 Prozent auf 63,52 USD), Americas Car-Mart (+ 12,08 Prozent auf 2,97 USD), SMC (+ 11,67 Prozent auf 478,10 USD), Ceva (+ 10,44 Prozent auf 44,64 USD) und Century Aluminum (+ 6,67 Prozent auf 46,68 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen O Reilly Automotive (-6,66 Prozent auf 84,24 USD), IMAX (-6,39 Prozent auf 37,33 USD), Cogent Communications (-6,20 Prozent auf 12,19 USD), Veeco Instruments (-5,34 Prozent auf 54,42 USD) und FreightCar America (-4,46 Prozent auf 8,57 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33.150.242 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,127 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net