Optimismus in New York: NASDAQ Composite steigt letztendlich

NASDAQ Composite-Marktbericht

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,19 Prozent stärker bei 26.656,18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,936 Prozent auf 26.590,50 Punkte an der Kurstafel, nach 26.343,97 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.725,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26.520,30 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24.836,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.878,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 18.737,21 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,72 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.725,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Power Integrations (+ 18,69 Prozent auf 84,09 USD), Modine Manufacturing (+ 13,57 Prozent auf 295,88 USD), Amkor Technology (+ 11,73 Prozent auf 73,46 USD), Harmonic (+ 11,18 Prozent auf 16,90 USD) und Elbit Systems (+ 11,02 Prozent auf 852,41 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-5,84 Prozent auf 132,60 USD), Compugen (-5,36 Prozent auf 2,65 USD), Intuit (-4,87 Prozent auf 304,35 USD), Infosys (-4,66 Prozent auf 12,08 USD) und Resources Connection (-4,64 Prozent auf 4,32 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.180.909 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,478 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net