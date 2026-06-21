Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

21.07.26 22:32 Uhr

So bewegte sich der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,29 Prozent auf 25.837,21 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,04 Prozent stärker bei 25.772,55 Punkten in den Handel, nach 25.508,07 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.880,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25.672,83 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26.517,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24.259,96 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.974,17 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11,20 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 15,73 Prozent auf 56,51 USD), Ultra Clean (+ 14,59 Prozent auf 105,15 USD), Americas Car-Mart (+ 13,04) Prozent auf 3,90 USD), Microvision (+ 11,99 Prozent auf 0,34 USD) und PDF Solutions (+ 11,54 Prozent auf 54,52 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Omnicell (-7,50 Prozent auf 41,83 USD), Nice Systems (-7,11 Prozent auf 94,13 USD), Repligen (-5,84 Prozent auf 136,99 USD), Agilysys (-5,30 Prozent auf 100,65 USD) und VeriSign (-4,13 Prozent auf 266,15 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 30.098.736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,297 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,24 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net