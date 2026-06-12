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NASDAQ Composite-Marktbericht

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zeigt sich fester

15.06.26 17:59 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ Composite zeigt sich fester | finanzen.net

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.667,9 PKT 779,1 PKT 3,01%
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Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 2,96 Prozent höher bei 26.653,88 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 2,16 Prozent fester bei 26.447,23 Punkten in den Montagshandel, nach 25.888,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26.438,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.664,69 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.225,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.105,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19.406,83 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,71 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 14,82 Prozent auf 111,58 USD), JetBlue Airways (+ 11,48 Prozent auf 5,59 USD), Nissan Motor (+ 10,71 Prozent auf 2,43 USD), Cogent Communications (+ 10,66 Prozent auf 17,55 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8,46 Prozent auf 134,46 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Comtech Telecommunications (-37,89 Prozent auf 3,00 USD), Astronics (-19,59 Prozent auf 77,19 USD), Trend Micro (-17,01 Prozent auf 34,36 USD), Century Aluminum (-11,42 Prozent auf 54,20 USD) und Donegal Group B (-9,35 Prozent auf 16,67 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 13.868.831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,279 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Grupo Financiero Galicia-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 388,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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