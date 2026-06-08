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NASDAQ Composite-Kursverlauf

Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Gewinnen

08.06.26 22:32 Uhr
Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Gewinnen | finanzen.net

So performte der NASDAQ Composite am Montag schlussendlich.

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4,33 USD 0,03 USD 0,70%
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105,00 EUR -13,00 EUR -11,02%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.929,7 PKT 220,2 PKT 0,86%
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Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,86 Prozent stärker bei 25.929,66 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,38 Prozent auf 26.065,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25.709,43 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.179,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25.872,68 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 08.05.2026, einen Wert von 26.247,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 22.387,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19.529,95 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,59 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Intel (+ 11,19 Prozent auf 110,27 USD), Synaptics (+ 10,77 Prozent auf 136,00 USD), PDF Solutions (+ 9,43 Prozent auf 56,30 USD), KLA-Tencor (+ 9,27 Prozent auf 2.108,06 USD) und Applied Materials (+ 8,64 Prozent auf 492,17 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-15,78 Prozent auf 6,51 USD), Hooker Furniture (-5,91 Prozent auf 12,09 USD), Akamai (-4,99 Prozent auf 141,87 USD), Comtech Telecommunications (-4,77 Prozent auf 4,50 USD) und Consumer Portfolio Services (-4,56 Prozent auf 9,00 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 38.796.687 Aktien gehandelt. Mit 4,310 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 13,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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