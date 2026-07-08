Optimismus in New York: S&P 500 liegt am Mittag im Plus

Kursverlauf

09.07.26 17:59 Uhr

Mit dem S&P 500 geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Am Donnerstag notiert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,58 Prozent stärker bei 7.525,98 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,257 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,188 Prozent stärker bei 7.496,75 Punkten, nach 7.482,71 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7.481,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.529,34 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,253 Prozent aufwärts. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 7.386,65 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 6.824,66 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 6.263,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,73 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lumentum (+ 11,62 Prozent auf 789,30 USD), Cerebras Systems (+ 11,01 Prozent auf 201,72 USD), Sandisk (+ 9,04 Prozent auf 1.883,25 USD), Flex (+ 8,87 Prozent auf 145,20 USD) und Norwegian Cruise Line (+ 7,63 Prozent auf 19,88 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Costco Wholesale (-4,40 Prozent auf 911,22 USD), APA (-4,05 Prozent auf 33,64 USD), IntercontinentalExchange Group (-3,75 Prozent auf 132,03 USD), Palantir (-3,65 Prozent auf 127,40 USD) und PepsiCo (-3,45 Prozent auf 137,60 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11.345.196 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,165 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,85 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net