DAX 25.099 +1,4%ESt50 6.281 +1,1%MSCI World 4.789 +0,1%Top 10 Crypto 8,53 +0,1%Nas 24.976 -0,6%Bitcoin 56.285 -0,1%Euro 1,1373 ±0,0%Öl 96,8 -3,9%Gold 4.056 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NYSE-Handel im Blick

Optimismus in New York: S&P 500 mit Gewinnen

Optimismus in New York: S&P 500 mit Gewinnen

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C.H. Robinson Worldwide Inc.
177.55 EUR -2.45 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Cerebras Systems Inc
199.12 USD -20.88 USD -9.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Coherent Corp.
270.80 EUR 0.20 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Digital Realty Trust Inc.
175.75 EUR 20.65 EUR 13.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DXC Technology
8.22 EUR 0.18 EUR 2.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Equinix Inc
901.40 EUR 9.60 EUR 1.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
81.78 EUR -5.50 EUR -6.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
668.00 EUR -58.00 EUR -7.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
180.42 EUR -2.70 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
8.73 EUR -0.27 EUR -2.98 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,260.00 EUR -150.00 EUR -10.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Schlumberger N.V. (Ltd.)
45.52 EUR 3.15 EUR 7.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ServiceNow Inc
86.40 EUR 5.66 EUR 7.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
V.F. Corp.
14.24 EUR -0.44 EUR -3.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7,411.98 USD 3.68 USD 0.05 %
News | Analysen

Der S&P 500 verbucht im NYSE-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 7.434,42 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 62,143 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,018 Prozent stärker bei 7.409,62 Punkten in den Handel, nach 7.408,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7.397,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.460,98 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0,731 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7.358,22 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Stand von 7.165,08 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 6.363,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,40 Prozent. Bei 7.620,90 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Digital Realty Trust (+ 13,62 Prozent auf 203,76 USD), Schlumberger (+ 10,27 Prozent auf 52,07 USD), DXC Technology (+ 8,52 Prozent auf 10,06 USD), Equinix (+ 6,33 Prozent auf 1.098,99 USD) und ServiceNow (+ 6,03 Prozent auf 97,48 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Cerebras Systems (-9,09 Prozent auf 200,00 USD), Sandisk (-7,91 Prozent auf 1.482,98 USD), Coherent (-7,80 Prozent auf 288,78 USD), CH Robinson Worldwide (-7,29 Prozent auf 190,54 USD) und Lumentum (-6,95 Prozent auf 775,72 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22.068.766 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG