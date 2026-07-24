Optimismus in New York: S&P 500 mit Gewinnen

NYSE-Handel im Blick

24.07.26 20:02 Uhr

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Der S&P 500 verbucht im NYSE-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 7.434,42 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 62,143 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,018 Prozent stärker bei 7.409,62 Punkten in den Handel, nach 7.408,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7.397,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.460,98 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0,731 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7.358,22 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Stand von 7.165,08 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 6.363,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,40 Prozent. Bei 7.620,90 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Digital Realty Trust (+ 13,62 Prozent auf 203,76 USD), Schlumberger (+ 10,27 Prozent auf 52,07 USD), DXC Technology (+ 8,52 Prozent auf 10,06 USD), Equinix (+ 6,33 Prozent auf 1.098,99 USD) und ServiceNow (+ 6,03 Prozent auf 97,48 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Cerebras Systems (-9,09 Prozent auf 200,00 USD), Sandisk (-7,91 Prozent auf 1.482,98 USD), Coherent (-7,80 Prozent auf 288,78 USD), CH Robinson Worldwide (-7,29 Prozent auf 190,54 USD) und Lumentum (-6,95 Prozent auf 775,72 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22.068.766 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Perrigo Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net