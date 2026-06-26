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Marktbericht

Optimismus in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen

29.06.26 20:02 Uhr
Optimismus in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in New York am Montagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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KLA
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Indizes
S&P 500
7.436,1 PKT 82,1 PKT 1,12%
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Am Montag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1,06 Prozent auf 7.432,12 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60,957 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,533 Prozent stärker bei 7.393,21 Punkten in den Montagshandel, nach 7.354,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.348,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.436,81 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wurde der S&P 500 auf 7.580,06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 6.368,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, mit 6.173,07 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,36 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.620,90 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Cerebras Systems (+ 17,12 Prozent auf 212,67 USD), Charter A (+ 12,74 Prozent auf 150,67 USD), Corning (+ 12,52 Prozent auf 248,72 USD), KLA (+ 11,45 Prozent auf 277,12 USD) und Applied Materials (+ 11,13 Prozent auf 696,61 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Gap (-6,83 Prozent auf 18,83 USD), Martin Marietta Materials (-6,40 Prozent auf 576,62 USD), Verizon (-5,80 Prozent auf 43,84 USD), Copart (-5,79 Prozent auf 28,78 USD) und Alaska Air Group (-5,22 Prozent auf 51,05 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Comcast-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23.314.452 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,083 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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