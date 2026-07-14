Optimismus in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

S&P 500 im Blick

15.07.26 22:33 Uhr

Der S&P 500 schloss den Mittwochshandel im Plus ab.

Am Mittwoch bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,38 Prozent fester bei 7.572,40 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,223 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,329 Prozent auf 7.568,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.543,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.526,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.581,50 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0,330 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.554,29 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der S&P 500 bei 7.022,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.243,76 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,41 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell PayPal (+ 17,14 Prozent auf 47,88 EUR), BlackRock (+ 6,63 Prozent auf 1.093,40 USD), CBRE Group A (+ 6,22 Prozent auf 141,41 USD), CarMax (+ 5,76 Prozent auf 58,94 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,51 Prozent auf 13,40 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Pentair (-15,00 Prozent auf 64,33 USD), Erie Indemnity (-11,86 Prozent auf 210,19 USD), Dell Technologies (-9,80 Prozent auf 412,68 USD), Cerebras Systems (-9,71 Prozent auf 184,01 USD) und Progressive (-9,43 Prozent auf 205,22 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37.545.642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,306 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 11,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net