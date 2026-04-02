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S&P 500 aktuell

Optimismus in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester

06.04.26 22:32 Uhr
Optimismus in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende fester | finanzen.net

Heute wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

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S&P 500
6.611,8 PKT 29,1 PKT 0,44%
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Am Montag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,44 Prozent fester bei 6.611,83 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 53,886 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 6.583,38 Punkte an der Kurstafel, nach 6.582,69 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.618,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6.579,72 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, stand der S&P 500 bei 6.740,02 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, bei 6.944,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.074,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,60 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit AppLovin (+ 6,81 Prozent auf 412,68 USD), VeriSign (+ 5,64 Prozent auf 274,51 USD), Seagate Technology (+ 5,58) Prozent auf 453,30 USD), Monolithic Power Systems (+ 5,50 Prozent auf 1.180,03 USD) und Under Armour (+ 4,98 Prozent auf 5,90 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Booking (-95,80 Prozent auf 176,19 USD), Lumentum (-6,60 Prozent auf 772,28 USD), Invesco (-5,22 Prozent auf 22,88 USD), Lumen Technologies (-5,15 Prozent auf 6,63 USD) und Super Micro Computer (-5,04 Prozent auf 22,05 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die Hologic-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 27.159.397 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,61 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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