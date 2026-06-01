Optimismus in New York: S&P 500 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge
Kaum verändert zeigt sich der S&P 500 am Dienstag.
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Am Dienstag klettert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,06 Prozent auf 7.604,55 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61,739 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,084 Prozent leichter bei 7.593,61 Punkten in den Handel, nach 7.599,96 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.582,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.620,90 Punkten erreichte.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 7.230,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, notierte der S&P 500 bei 6.881,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5.935,94 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10,88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Coherent (+ 17,41 Prozent auf 426,08 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 16,00 Prozent auf 54,52 USD), Lumentum (+ 13,43 Prozent auf 1.026,53 USD), Corning (+ 12,55 Prozent auf 198,88 USD) und Cerebras Systems (+ 9,34 Prozent auf 233,21 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Intuit (-8,39 Prozent auf 324,09 USD), The Trade Desk A (-8,33 Prozent auf 21,29 USD), Carvana (-7,77 Prozent auf 65,48 USD), ServiceNow (-6,83 Prozent auf 126,58 USD) und Accenture (-6,22 Prozent auf 184,37 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 24.654.385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,386 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 11,28 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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