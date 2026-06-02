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S&P 500 aktuell

Optimismus in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge

04.06.26 18:00 Uhr
Optimismus in New York: S&P 500 verbucht mittags Zuschläge | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in New York mittags.

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Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 7.567,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,800 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,282 Prozent auf 7.532,36 Punkte an der Kurstafel, nach 7.553,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 7.516,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.574,71 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,197 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.200,75 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Wert von 6.869,50 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.06.2025, den Wert von 5.970,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Blackstone (+ 7,27 Prozent auf 118,30 USD), Humana (+ 6,68 Prozent auf 349,41 USD), DXC Technology (+ 5,90 Prozent auf 9,69 USD), Eli Lilly (+ 5,38 Prozent auf 1.136,77 USD) und Centene (+ 5,37 Prozent auf 62,75 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Broadcom (-13,70 Prozent auf 413,56 USD), Micron Technology (-6,27 Prozent auf 1.011,88 USD), Arista Networks (-5,78 Prozent auf 164,30 USD), Vertiv (-4,20 Prozent auf 317,51 USD) und Advance Auto Parts (-3,94 Prozent auf 54,87 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.479.641 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,644 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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