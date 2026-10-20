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Index-Performance

Optimismus in New York: S&P 500 zeigt sich am Dienstagmittag fester

Optimismus in New York: S&P 500 zeigt sich am Dienstagmittag fester

Der S&P 500 gewinnt am Mittag an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
152.65 EUR 7.50 EUR 5.17 %
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Baxter International Inc.
21.49 EUR -0.52 EUR -2.36 %
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Comfort Systems USA IncShs
1,288.00 EUR -31.00 EUR -2.35 %
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Equifax Inc.
140.40 EUR -2.90 EUR -2.02 %
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GE Aerospace (ex General Electric)
265.00 EUR -14.50 EUR -5.19 %
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General Motors
73.29 EUR -1.50 EUR -2.01 %
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Hasbro Inc.
87.24 EUR -1.38 EUR -1.56 %
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Howmet Aerospace
194.55 EUR -1.45 EUR -0.74 %
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MSCI
500.40 EUR 1.90 EUR 0.38 %
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Northrop Grumman Corp.
485.00 EUR 23.70 EUR 5.14 %
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NVIDIA Corp.
193.52 EUR -0.14 EUR -0.07 %
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Seagate Technology
576.00 EUR -8.00 EUR -1.37 %
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Western Union Company
5.60 EUR 0.13 EUR 2.34 %
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Indizes
S&P 500
7,716.82 USD 26.09 USD 0.34 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,42 Prozent höher bei 7.723,09 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,699 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,124 Prozent schwächer bei 7.681,23 Punkten in den Handel, nach 7.690,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.668,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.748,42 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 7.650,50 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 7.443,28 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 6.735,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 12,61 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Equifax (+ 11,74 Prozent auf 177,19 USD), Hasbro (+ 5,99 Prozent auf 104,39 USD), MSCI (+ 5,65 Prozent auf 595,32 USD), 3M (+ 5,12 Prozent auf 170,31 USD) und Northrop Grumman (+ 5,03 Prozent auf 536,34 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil General Motors (-6,39 Prozent auf 77,46 USD), Howmet Aerospace (-5,07 Prozent auf 208,88 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-4,15 Prozent auf 298,36 USD), Baxter International (-3,72 Prozent auf 24,06 USD) und Comfort Systems USA (-3,46 Prozent auf 1.413,39 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7.107.350 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,595 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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