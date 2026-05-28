Optimismus in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Index-Performance im Blick

Am Donnerstagabend zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,58 Prozent stärker bei 7.563,63 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 61,386 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,042 Prozent auf 7.517,21 Punkte an der Kurstafel, nach 7.520,36 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.508,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.568,72 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0,690 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.138,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der S&P 500 mit 6.878,88 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.888,55 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,28 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.568,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 17,87 Prozent auf 113,00 USD), Agilent Technologies (+ 16,87 Prozent auf 135,38 USD), Best Buy (+ 15,80 Prozent auf 74,74 USD), Hormel Foods (+ 12,55 Prozent auf 23,59 USD) und Robinhood (+ 11,29 Prozent auf 84,84 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Cerebras Systems (-9,11 Prozent auf 242,59 USD), Synopsys (-8,61 Prozent auf 480,64 USD), Tyson Foods (-6,09 Prozent auf 62,00 USD), Norfolk Southern (-5,47 Prozent auf 307,88 USD) und The Trade Desk A (-5,11 Prozent auf 21,15 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 33.057.386 Aktien gehandelt. Mit 4,480 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net