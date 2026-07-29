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Kursentwicklung

Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Optimismus in New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün

Der S&P 500 verbuchte heute Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cerebras Systems Inc
231.01 USD -31.05 USD -11.85 %
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97.96 EUR -9.34 EUR -8.70 %
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First Republic Bank
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Fiserv Inc.
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Intel Corp.
91.91 EUR 3.37 EUR 3.81 %
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Lumentum Holdings Inc
780.00 EUR -24.90 EUR -3.09 %
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NVIDIA Corp.
195.84 EUR 2.28 EUR 1.18 %
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Sandisk Corp
1,330.00 EUR 150.00 EUR 12.71 %
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Tapestry
133.35 EUR -5.45 EUR -3.93 %
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The Trade Desk Inc (A)
12.53 EUR 0.76 EUR 6.46 %
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Under Armour Inc.
4.60 EUR 0.01 EUR 0.22 %
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6.36 EUR 0.25 EUR 4.13 %
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Indizes
S&P 500
7,798.99 USD 50.49 USD 0.65 %
News | Analysen

Am Donnerstag gewann der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,65 Prozent auf 7.798,99 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62,430 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,318 Prozent höher bei 7.773,13 Punkten, nach 7.748,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.763,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.816,70 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,610 Prozent aufwärts. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 7.515,34 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Stand von 7.444,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6.466,58 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13,71 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.816,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Sandisk (+ 13,67 Prozent auf 1.528,11 USD), CoStar Group (+ 8,36 Prozent auf 33,05 USD), The Trade Desk A (+ 7,93 Prozent auf 14,56 USD), Fiserv (+ 7,64 Prozent auf 55,50 USD) und Western Digital (+ 7,31 Prozent auf 487,29 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Tapestry (-16,49 Prozent auf 128,39 USD), Cerebras Systems (-11,85 Prozent auf 231,01 USD), Cisco (-8,40 Prozent auf 113,47 USD), Coherent (-7,99 Prozent auf 327,23 USD) und Lumentum (-5,58 Prozent auf 880,41 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 30.321.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,570 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research