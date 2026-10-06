Optimismus in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell

S&P 500-Entwicklung

06.10.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 verbucht derzeit Zuwächse.

Am Dienstag steigt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,68 Prozent auf 7.826,48 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 64,225 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,483 Prozent auf 7.811,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7.773,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.805,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.844,52 Zähler.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.718,60 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Wert von 7.537,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.740,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 14,11 Prozent. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Corteva (+ 12,03 Prozent auf 13,88 USD), NRG Energy (+ 9,01 Prozent auf 105,52 USD), Corning (+ 6,92 Prozent auf 170,40 USD), Comfort Systems USA (+ 6,53 Prozent auf 1.824,89 USD) und EMCOR Group (+ 6,52 Prozent auf 829,97 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Seagate Technology (-8,97 Prozent auf 807,56 USD), Western Digital (-6,70 Prozent auf 412,06 USD), Illumina (-6,35 Prozent auf 275,05 USD), Moderna (-6,26 Prozent auf 190,48 USD) und Twilio A (-5,66 Prozent auf 283,88 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.847.074 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,123 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net