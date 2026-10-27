Optimismus in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag

S&P 500-Performance

27.10.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 entwickelt sich am Mittag positiv.

Um 17:57 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,54 Prozent höher bei 7.718,09 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 63,364 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,278 Prozent stärker bei 7.698,13 Punkten, nach 7.676,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.736,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.677,16 Punkten verzeichnete.

S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der S&P 500 7.743,41 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der S&P 500 bei 7.413,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.875,16 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,53 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Pentair (+ 12,62 Prozent auf 62,19 USD), Cerebras Systems (+ 8,47 Prozent auf 117,55 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 8,40 Prozent auf 304,17 USD), Bloom Energy (+ 7,81 Prozent auf 219,85 USD) und Dell Technologies (+ 7,77 Prozent auf 503,40 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Xylem (-12,02 Prozent auf 95,23 USD), Boeing (-9,54 Prozent auf 170,35 USD), Valero Energy (-7,86 Prozent auf 393,20 USD), Phillips 66 (-6,73 Prozent auf 269,40 USD) und Universal Health Services (-6,21 Prozent auf 174,17 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8.447.532 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,664 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net